- Accident teribil inainte de Sarbatori. Copii ramasi orfani inainte de Craciun. A fost nevoie și de intervenția elicopterului SMURD Accident rutier grav la coborarea de pe Autostrada A1, in apropiere de localitatea Pișchia. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat, iar una dintre acestea…

- Monica Gabor are o relație deosebit de buna cu fiul milionarui chinez, iar ultima fotografie postata pe rețele sociale sta drept dovada in acest sens. In imagine se poate observa ca aceștia s-au pregatit pentru Sarbatori, dar gestul romancei i-a șocat pe toți. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu…

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, este foarte implicata in viața de familie, chiar și-n absența acestuia. Fostul șef al PSD se afla in spatele gratiilor, la Penitenciarul Rahova, acolo unde iși savarșește pedeapsa primita, de 3 ani și 6 luni de inchisoare. Pentru ca in mod cert ii lipsește compania…

- Cristi Borcea (49 de ani) a fost eliberat din inchisoare miercuri, iar soția lui, Valentina Pelinel (38 de ani), a postat pe Facebook prima imagine cu el și cei trei copii pe care ii au impreuna. Dupa 9 luni petrecute in spatele gratiilor, fostul finanțator al lui Dinamo va executa restul pedepsei…

- Valentina Pelinel este in culmea fericirii, dupa ce soțul ei a fost eliberat din inchisoare și a ajuns acasa alaturi de ea și cei trei copii. Vedeta a publicat prima imagine cu familia reunita, dupa o perioada grea prin care au trecut. „?‍?‍?‍?❤️?‍?#family”, a fost mesajul din dreptul imaginii publicate…

- Valentina Pelinel a devenit mama pentru a doua oara, pe 1 martie, cand a adus pe lume doua fetițe superbe, Indira și Rania. Soția lui Cristi Borcea a publicat abia acum o imagine, in care apare alaturi de gemene și baiețelul ei, Milan. „Familia inseamna totul pentru mine, iar alaturi de ei sunt cel…