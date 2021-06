Stiri pe aceeasi tema

- Un maraton de vaccinare pentru copii are loc astazi și maine, la nivel național, pentru a marca Ziua Copilului. Doar tinerii cu varsta intre 16 și 18 ani se pot vaccina in cadrul maratonului, iar imunizarea se face cu vaccinul Pfizer, singurul aprobat deocamdata pentru aceasta grupa de varsta. Doar…

- Evenimentul va avea loc chiar de ziua Copilului, la un local de pe malul Begai, unde tinerii de peste 16 ani sunt asteptati sa se imunizeze impotriva COVID-19, scrie ziarul local Pressalert. Vaccinurile utilizate vor fi cele de la Pfizer și Johnson&Johnson. Echipa care a organizat Maratonul Vaccinarii…

- In Timișoara este organizat un mini-maraton de vaccinare. Tinerii care au implinit 16 ani pot veni chiar la terasa pentru a se vaccina anti – coronavirus. Echipa care a organizat Maratonul Vaccinarii de la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara pregateste un eveniment similar de Ziua Copilului. …

- Echipa care a organizat Maratonul Vaccinarii de la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara pregateste un eveniment similar de Ziua Copilului, pe o terasa unde tinerii de peste 16 ani sunt asteptati sa se imunizeze impotriva COVID-19, potrivit news.ro. Timisorenii care trebuie sa isi faca…

- De Ziua Copilului, la Timișoara are loc un nou maraton de vaccinare. Se intampla la un local de pe malul Begai, unde echipa maratonului de la CRAFT va face imunizari cu Pfizer și Johnson&Johnson. Vor fi și momente artistice și este programata și o tombola cu premii surpriza.

- Din totalul persoanelor vaccinate in ultimele 24 de ore, 42.870 au primit prima doza, iar 56.590, a doua. Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 6.095.252 de doze (incepand cu 27 decembrie 2020) unui numar de 3.672.354 de persoane. Din total, 1.249.456 de persoane au fost vaccinate cu…

- The National Coordinating Committee for Vaccination Activities against COVID-19 (CNCAV) informs that, in the last 24 hours, 100,454 doses of vaccine have been administered, of which 83,237 - Pfizer, 8,547 - Moderna, 7,778 - AstraZeneca and 892 - Johnson&Johnson, according to the data provided…

- 85.604 persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania. Dintre acestea, 70.093 au fost imunizate cu Pfizer, 6.972 cu Moderna, 8.494 cu AstraZeneca și 45 cu Johnson&Johnson. De la debutul campaniei de vaccinare, 3.411.328 de persoane au fost inoculate cu unul dintre vaccinuri,…