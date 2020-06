Stiri pe aceeasi tema

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza Deutsche Press Agentur.Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia,…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza dpa si HINA. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia,…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza dpa si HINA. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia,…

- Unul din trei (32%) locuitori ai Uniunii Europene nu putea face fata in 2019 unor cheltuielii financiare neasteptate, precum costul unei interventii chirugicale, o inmormantare, inlocuirea unui automobil sau a unei masini de spalat, arata datele publicate marti de Eurostat. In randul statelor membre…

- Pandemia de COVID-19 a obligat companiile aeriene sa blocheze la sol avioanele pentru mai mult de o luna astfel ca mai multe companii precum Lufthansa si Air France KLM incearca sa obtina sprijin de la stat. Intr-o scrisoare comuna trimisa miercuri, ministrii Transporturilor din Belgia, Bulgaria,…

- Romania a terminat anul trecut cu cel mai mare deficit din UE: 4,3% din PIB. Care sunt cele 16 țari care au produs mai mult decat au cheltuit Deficitul guvernamental a crescut atat in zona euro cat si in UE in 2019, insa doar doua state membre au avut deficite egale sau mai mari de 3% din PIB: Franta…

- Romania a terminat anul trecut cu cel mai mare deficit guvernamental din UE: 4,3% din PIB. Care sunt cele 16 țari care au produs mai mult decat au cheltuit Deficitul guvernamental a crescut atat in zona euro cat si in UE in 2019, insa doar doua state membre au avut deficite egale sau mai mari de 3%…

- PRECIZARI DE PRESA Cu privire la decizia autoritatilor americane referitoare la suspendarea intrarii pe teritoriul SUA a unor persoane care prezinta riscul transmiterii infectiei cu COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Autoritatile americane au luat decizia ca, incepand…