- O familie de romani, care a mers cu mașina in vacanța in peninsula Halkidiki, Grecia, a trecut prin clipe de coșmar. Le-a fost furata mașina din parcare, in care aveau documente, bunuri și bani. „A intrat peste noi in casa”, a povestit proprietara mașinii.

- Un grav accident rutier a avut loc marti dimineata, pe DN 1, pe raza judetului Bihor, unde un autoturism s-a izbit violent de un TIR. In urma impactului, patru persoane au murit. Accidentul s-a produs in jurul orei 6:30, pe DN 1, in localitatea Uileacu de Cris, din judetul Bihor, fiind implicate un…

- Ioan Stefan Zara, candidatul la functia de primar al municipiului Sibiu, a intrat in cursa electorala si pentru Consiliul Local, unde candideaza impreuna cu toata familia, adica cu fratele, mama si bunica. „Familia Zara, o familie unita. Familia este ca o comunitate restransa. Ori de cate ori membrii…

- Un om a murit și mai multe persoane au fost ranite sambata dimineața, dupa ce un autoturism a fost lovit de un tren intre localitațile Voila și Fagaraș din județul Brașov. Șoferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. „Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca astazi, 11…

- Ierusalimul este in alerta maxima, dupa ce doi indivizi au intrat cu mașina peste credincioși, apropierea sinagogii Romema, in timpul „indepartarii drojdiei” de Paștele evreiesc. Atacatorii au fugit, iar poliția a gasit in vehiculul abandonat un topor și un pistol-mitraliera Carlo, relateaza Yedioth…

- Criminalul Gheorghe Dinca a fost scos din inchisoare și plimbat cu mașina prin Craiova, iar totul ar fi avut loc din cauza unei aplicații care a costat peste un milion de euro, dar care a dat erori, informeaza Fanatik.. Transportul s-a facut sub paza, așa cum prevad regulile, insa ajunși la fața locului…

- O astroloaga si-a ucis iubitul, și-a aruncat copiii din mașina, apoi s-a sinucis, de frica eclipsei totale de Soare, crezand ca vine apocalipsa. O fetița și sora ei in varsta de noua ani au fost gasite pe o autostrada aglomerata din zona Los Angeles dupa ce au fost aruncate dintr-o mașina aflata in…