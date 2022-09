Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai inalt lift in aer liber din lume ofera o priveliște spectaculoasa asupra unui parc național despre care mulți oameni cred ca a inspirat peisajele incredibile din celebrul film „Avatar”, relateaza CNN.

- Bailong, cel mai inalt lift in aer liber din lume, a fost construit pe partea unei stanci din Parcul Național Forestier Zhangjiajie din Hunan, China, pentru a oferi priveliști uimitoare ale formațiunilor carstice. Mulți cred ca a inspirat peisajul incredibil din filmul „Avatar”, lansat in 2009, relateaza…

- Cel mai inalt ascensor in aer liber din lume are peste doua decenii, dar ramane la fel de popular ca intotdeauna, oferind priveliști rapide și fara a depune efort. Ce poți vedea este parcul național despre care mulți cred ca a inspirat peisajele incredibile din filmul „Avatar” din 2009. Parcul forestier…

- Private Division a anunțat ca un nou joc bazat pe universul Lord of the Rings se afla in producție, titlul fiind realizat in colaborare cu Weta Workshop. Acesta este cel mai nou dintr-o serie de jocuri legate de universul lui Tolkien care au fost deja anunțate sau urmeaza chiar sa fie lansate, precum…

- Cresterea demografica a Chinei a incetinit semnificativ, iar statisticile indica faptul ca populatia tarii ar urma sa scada inainte de 2025, scrie cotidianul de stat Global Times, citand un inalt oficial guvernamental, potrivit Reuters . Datele statistice privind natalitatea publicate duminica au aratat…

- Zeci de orașe chinezești sint in alerta de canicula. Acoperișurile se topesc și drumurile cedeaza, iar vremea sufocanta ii determina pe oameni sa caute racoare in adaposturi subterane. Pina marți dimineața, 68 de orașe – inclusiv Shanghai și Nanjing – au emis alerte roșii, cele mai inalte dintr-un sistem…

- Populația lumii crește, iar o țara va depași China ca populație in anul 2023. Ce au descoperit specialiștii ONU in urma unui raport. Gradul de ferilitate va pune multa persiune pe creșterea econimica la nivel mondial.

- Zece persoane au murit in China dupa ce ploile torențiale din provincia centrala Hunan au cauzat evacuarea a sute de mii de locuitori, a relatat presa de stat. Ploile abundente sunt frecvente in centrul și sudul țarii la sfarșitul primaverii și inceputul verii. Aceste ploi torențiale, care au inceput…