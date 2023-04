Stiri pe aceeasi tema

- USR Cluj cere demisia liderului PNL Cluj, Daniel Buda, dupa ce instanța s-a pronunțat in cazul scandalului pliantelor false din timpul campaniei electorale de acum 4 ani, pentru alegerea primarilor.

- Procesul pliantelor false s-a incheiat și PNL a incalcat legea! USR cere demisia de onoare a președintelui de atunci a PNL Cluj, Daniel Buda, care este inca in funcție, precum și excluderea din PNL, reala de data aceasta, a celor surprinși in fapt: consilierul județean PNL Cristian Ciuta și Alexandru…

- Alin Oprea reacționeaza, in exclusivitate pentru Spynews.ro, la postarea pe care fosta lui soție, Larisa Uța, a facut-o recent pe rețelele de socializare. Femeia anunța ca a caștigat procesul de defaimare impotriva cantarețului, insa acum interpretul vine cu replica. Artistul dezmite aceasta informație.

- Sergiu Buș a invins-o pe CFR Cluj, in instanța! Fotbalistul, care, in prezent, evolueaza la Chindia Targoviște, sub forma de imprumut, a caștigat litigiul intentat campioanei Romaniei, din cauza salariilor restante.Conform deciziei, clubul din Gruia, la care Buș a fost legitimat intre ianuarie 2022…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a caștigat in instanța și procesul de judecata impotriva socialistului, Nichita Țurcanu, care a declarat intr-un briefing de presa ca ultima nu a indicat in declarația de avere toate bunurile pe care le deține familia sa. Decizia a fost pronunțata de magistrații Judecatoriei…

- Comisia de Recurs din cadrul FRF i-a dat caștig de cauza mijlocașului Alexandru Chipciu (33 de ani) in disputa cu CFR Cluj, fosta lui echipa.”CHIPCIU MIHAIȚA ALEXANDRU vs. FC CFR 1907 CLUJ SA - Pretenții financiare – Admite recursul. Modifica in tot Hotararea CNSL nr. 151/12.10.2022. Admite cererea…

- In toamna lui 2021, Audi a inițiat un proces impotriva constructorului chinez de mașini electrice NIO. Cel din urma a fost acuzat ca a incalcat drepturile asupra unor marci inregistrate cu privire la folosirea unor denumiri de modele similare cu cele prezente la modelele Audi. Astfel, denumirile ES6,…

- Jurnalista Emilia Șercan susține ca procesul intentat de ministrul de Interne Lucian Bode UBB Cluj pentru a stopa reanalizarea lucrarii sale de doctorat, in care e acuzat ca ar fi plagiat, e inutil. Șercan spune ca verdictul se va da inainte ca judecatorii sa apuce sa analizeze acțiunea intentata…