- Un internaut pe nume Radu Groza a publicat vineri, 13 mai, pe pagina sa de Facebook, doua fotografii și doua materiale video realizate in zona Pieței Armatei din Targu Mureș, unde trotuarele au fost transformate in WC public de catre unii cetațeni. "Indivizi mult prea dezinhibați, care dupa trei mici,…

- O noua ediție a evenimentului "Caravana City Food – Targu Mureș" va avea loc in perioada 3-5 iunie, pe Bulevardul Cetații din Targu Mureș. Potrivit paginii de Facebook a evenimentului, caravana va debuta in data de 3 iunie, la ora 12.00, și se va inchide in data de 5 iunie, la ora 22.00, iar lista ……

- Clinica Universitara Stomatologica din Campusul „Dimitrie Cantemir" din Targu Mureș este in plin proces de construcție. Conform unei informari facuta marți, 26 aprilie, pe pagina oficiala de Facebook a unitații de invațamant, viitoarea clinica va avea in componența, printre altele: sala de așteptare…

- Jurnalistul mureșean Florin Dobrater de la postul de televiziune M9 TV Targu Mureș a realizat luni, 18 aprilie, o transmisiune live, pe pagina sa de Facebook, din orașul ucrainean Bucha, devastat recent de Armata Rusiei care a executat, dupa estimarile oficialilor de la Kiev, peste 400 de civili neinarmați.…

- Un internaut pe nume Hunor Serban a publicat miercuri, 13 aprilie, pe pagina de Facebook intitulata "Esti din Targu Mures daca", un filmuleț care surprinde momentul in care un barbat forțeaza intrarea din spate la un bloc din cartierul Dambu Pietros din municipiu. "Hoțul zilei, pentru un ghiveci de…

- Presedintele Miscarii Patria Noastra a spus ca este de imaginat ca stanga, serviciul secret din Romania sau chiar FIDESZ sa fie in spatele cazului buletinelor de vot aruncate, partial arse si gasite intr-un loc transformat in depozit ilegal de deșeuri in apropierea orasului Targu Mures, la Livezeni.…

- Conducerea societații Romprodus SRL Targu Mureș anunța depunerea documentației la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, intocmita conform Ordinului nr. 1798/2007 al Ministerului Mediului și Dezvoltarii Durabile, in vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul "Hala de producție", pe…

- Pentru a sprijinii refugiații ucraineni aflați in prezent in județul Mureș, trei cabinete stomatologice din Targu Mureș ofera servicii stomatologice gratuite celor in nevoie. Cabinetul Dentapoint Stomatologie aflat pe strada Livezeni 71, ofera servicii stomatologice atat pentru copii cat și pentru adulți.…