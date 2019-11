Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 06.11.2019, în jurul orei 03:50, pe Autostrada A3 Turda - Bors, calea 1 km 5 a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Un barbat în vârsta de 62 de ani, a condus auto si a lovit un animal salbatic (urs) care se afla pe partea carosabila, rezultând…

- Ziarul Unirea ANM anunța: COD GALBEN de vant puternic in județul Alba, pana la ora 21.00 O atenționare cu Cod Galben, valabila și pentru județul Alba, a fost emisa, luni, de ANM. In intervalul orar 18.00-21.00, sunt prognozate intensificari ale ... ANM anunța: COD GALBEN de vant puternic in județul…

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana decedata, s-a produs luni dimineața, in jurul orei 05:20, pe Autostrada A3, intre Gilau și Turda. Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs in apropiere de kilometrul 20, pe sensul de mers dinspre Gilau spre Turda. In urma unui apel la 112, la…

- Ziarul Unirea FOTO. Accident rutier GRAV pe autostrada A10 Sebeș-Turda. O persoana a suferit multiple traumatisme, dupa ce un camion s-a RASTURNAT Un accident rutier GRAV a avut loc marți, pe autostrada A10 Sebeș-Turda. O persoana a suferit multiple traumatisme, dupa ce un camion s-a RASTURNAT. Centrul…

- Ziarul Unirea FOTO: ACCIDENT MORTAL pe DN7, in județul Hunedoara. Cugirean decedat, dupa ce șoferul baut al unui autoturism a lovit un sens giratoriu ACCIDENT MORTAL pe DN7, in județul Hunedoara. Cugirean decedat, dupa ce șoferul baut al unui autoturism a lovit un sens giratoriu In data de 21.08.2019,…

- Marți dupa-masa, 20 august, in jurul orei 15:00, pe DC40, in comuna Jucu, localitatea Jucu de Mijloc, la pasajul de cale ferata dubla, semnalizat cu indicator, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea a unei persoane si avarierea unui autovehicul. „ISU Cluj (ora 15.00): autoturism lovit de tren…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Rimetea: Un pieton a fost lovit de un autoturism Un accident rutier a avut loc joi, in jurul orei 15.30, in localitatea Rimetea, unde un pieton a fost lovit de un autoturism. Detasamentul de Pompieri Aiud intervine cu o ambulanța SMURD B2 la un accident rutier. Potrivit…

- Ziarul Unirea FOTO: GRAV accident de circulație pe un drum dintr-un județ vecin cu Alba. Doi morți, dupa ce un autoturism s-a lovit de un cap de pod Un grav accident de cirulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN66 in zona orașului Hațeg din județul Hunedoara. Doua persoane au decedat dupa ce…