- In drona care s-a prabusit joi seara in sud-vestul Zagrebului au fost gasite ramasite ale unei bombe aeriene, a relevat duminica ministrul croat al apararii, Mario Banozic, potrivit agenției croate de presa HINA. „Au fost gasite urme ale unui dispozitiv exploziv, ceea ce indica faptul ca nu era o drona…

- In zona a fost descoperit un crater cu adancimea de aproape 3 metri și chiar doua parașute, abandonate in apropiere.Oamenii legii au sosit imediat si i-au tinut la distanta pe curiosi, iar zona in care au fost descoperite resturile a fost securizata de politia militara. ???????? Unidentified flying…

- Lituania, Olanda, Polonia, Estonia, Romania si Croatia vor trimite o echipa mixta de experți in apararea cibernetica, in Ucraina, scrie News.ro, potrivit Reuters, Decizia vine in contextul in care Rusia a recunoscut oficial independenta celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei.„Ucraina ar putea…