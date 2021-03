Stiri pe aceeasi tema

- In urma protestelor de luni seara din Capitala au fost identificate 188 de persoane care sunt cercetate. Au fost aplicate 222 de sancțiuni, in valoare de peste 200 mii de lei. 12 jandarmi au fost raniți, dintre care trei au ajuns la spital, a anunțat marți comandantul Jandarmeriei Bucuresti, Ionel…

- Reprezentantii Poliției și Jandarmeriei au anunțat, marți, ca 12 jandarmi au fost raniti, trei ajungand la spital, in urma violentele din Capitala, iar 188 de persoane implicate in incidente au fost identificate. “Am avut un protest in Piata Victoriei si Piata Universitatii. Spre final, si-a pierdut…

- Noi proteste se desfașoara luni seara in Capitala și mai multe orașe din țara, impotriva restricțiilor impuse de autoritați din cauza creșterii ratei de infectare cu COVID. Sunt cateva mii de persoane in Piața Victoriei din București, la fel la Botoșani sau Sibiu, la Giurgiu, la Constanța și Timișoara…

- Un numar de 29 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 14.000 de lei, au fost aplicate in urma adunarilor publice desfasurate in Capitala, in zona Piata Universitatii si Piata Victoriei, pe timpul noptii, informeaza Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti. Mai…

- Restaurantele și magazinele din Capitala si judetul Ilfov au fost verificate de comisarii ANPC, in contextul pandemiei, fiind aplicate 26 de amenzi, in valoare de 127.000 lei, a anuntat sambata Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), citata de Agerpres. „Comisariatul Regional pentru…

- Capitala a fost din nou scena protestelor organizate impotriva restricțiilor anti Covid. Zeci de persoane au manifestat sambata in mai multe zone din București. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat sambata atat in Piața Victoriei, cat și la Universitate, pentru a protesta impotriva masurilor de combatere…

- Un numar de 30 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 29.950 de lei, au fost aplicate sambata atat organizatorilor, cat si unora dintre participantii la manifestatiile publice care au avut loc in zonele Piata Victoriei, Piata Universitatii, Parc Izvor si zona statuii Leu, informeaza…

- Organizatorii manifestatiilor din Piata Victoriei si Piata Universitatii vor fi sanctionati contraventional pentru ca nu au luat masuri astfel incat sa nu fie depasit numarul maxim de 100 de participanti, informeaza Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti."Organizatorii activitatii vor…