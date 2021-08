(FOTO) UPDATE! Trafic blocat pe DN 1 B, la Merei! Impact între un autocamion și o mașină UPDATE ORA 13:30 „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus de catre un barbat de 77 de ani, din București, pe DJ203 G catre intersecția cu DN1B și un autocamion de mare tonaj, condus pe drumul prioritar de catre un șofer de 57 ani, din Ialomița. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului autocamionului, care a fost preluat de ambulanța pentru ingrijiri medicale. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul.La acest moment traficul inca se… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

