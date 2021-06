(FOTO) UPDATE! Accident grav pe Calea Eroilor! Trafic blocat! UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea autoturismul pe direcția Buzau catre Ploiești, un șofer in varsta 23 de ani, din Stalpu, a intrat in coliziune cu un autoturism condus pe sensul opus de mers, de catre un tanar in varsta de 19 ani, din Buzau. Accidentul s-a soldat cu ranirea celor 2 șoferi care au fost preluați de ambulanța pentru ingrijiri medicale. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul.” , precizeaza IPJ Buzau. Știre inițiala „Trafic blocat pe Calea… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

