Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a invins-o pe FCSB cu scorul de 2-1 (1-1), duminica seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', intr-o partida din etapa a saptea a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Universitatea s-a impus prin doua goluri marcate din penalty, de Alexandru Cicaldau (24…

- Fundasul formatiei Universitatea Craiova , Mihai Balasa, a prefatat astazi intalnirea cu Astra Giurgiu, prima pentru olteni de la reluarea Ligii I dupa pauza impusa din cauza pandemiei de coronavirus. Intalnirea din runda 4 a play-off-ului este programata vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“…

- Intreaga țara in cunoaște pe Victor Ponta, in special de cand a devenit premierul Romaniei. Un politician de 40 și ceva de ani care a condus Partidul Social Democrat și care a luptat pentru președinția Romaniei. Tuns scurt și cu ochelari, acesta este acum președintele partidului PRO Romania. Și daca…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Cristiano Bergodi, a prefațat partida cu FC Botoșani, programata vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Italianul este conștient de importanța punctelor in perspectiva participarii in cupele europene, dar și in lupta pentru titlu și nu concepe…

- Universitatea Craiova a susținut in aceasta dimineața o noua ședința de pregatire premergatoare meciului cu FC Botoșani. Așa cum era de așteptat, antrenorul Cristiano Bergodi și staff-ul sau tehnic au comandat un antrenament in care mingea a fost la putere. Interesant este ca Bergodi pare sa nu se fi…

- Disputa pentru stadionul „Ion Oblemenco” dintre cele doua echipe ale Craiovei, CS Universitatea Craiova și FC U 1948, e departe de a se incheia. Promovarea echipei lui Adrian Mititelu in Liga 2 a readus in discuție posibilitatea ca FC U Craiova 1948 sa-și dispute meciurile de pe teren propriu pe arena…

- Dragoș Firțulescu (31 de ani), fost mijlocaș la Universitatea Craiova, a fost la GSP Live și a povestit un episod hazliu cu Adrian Mititelu și Mihai Costea, petrecut in vestiarul de pe „Ion Oblemenco”. Firțulescu și-a inceput cariera de fotbalist la Craiova, unde a trecut de la juniori la echipa mare.…