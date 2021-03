Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zile de astazi se monteaza in curtea Spitalului de Boli Infectioase Iași, unitatea mobila ATI de la Botoșani, in condițiile in care Spitalul Mobil Lețcani ramane in continuare inchis.

- Secțiile ATI din Romania sunt pline, iar acest lucru se datoreaza parțial oamenilor care aleg sa apeleze la ajutor medical prea tarziu. Mulți oameni cred ca pot duce boala COVID-19 singuri, dupa cum spun medicii citați de Libertatea . La Iași, zilnic ajung la Urgențe intre trei și șase cazuri de persoane…

- In localitatea Havarna din judetul Botosani masura carantinei nu se mai impune, ca urmare a scaderii ratei de infectare. Potrivit Directiei de Sanatate Publica, rata de imbolnavire cu SARS Cov-2 in comuna Havarna a ajuns, ieri, la 3,25 cazuri la mia de locuitori, in conditiile in care, in ultimele 24…

- Potrivit ultimului bilanț transmis luni de Ministerul Sanatații, 9 pacienți afectați de incendiul de la „Matei Balș” sunt internați in secțiile de Anestezie Terapie-Intensiva ale diferitelor spitale din București. Ministerul Sanatații a anunțat starea de sanatate a pacienților afectați de incendiul…

- Carmen Dorobat, fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase Iasi, a fost confirmata cu COVID-19, dupa ce s-a vaccinat impotriva coronavirusului, informeaza publicatia locala Ziarul de Iasi.Carmen Dorobat s-a vaccinat impotriva coronavirusului cu doua zile inainte de Anul Nou, iar inainte de a primi…

- Un protest spontan a avut loc miercuri la Spitalul de Pneumoftiziologie din municipiul Botosani, peste 20 de angajati manifestandu-si nemultumirea fata de neacordarea zilelor libere pentru orele suplimentare efectuate, dar si fata de neplata stimulentelor de risc pentru o parte din personalul care a…