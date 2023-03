FOTO. Uniforme moderne pentru poștași. Cum vor arăta noile echipamente Posta Romana vrea sa doteze salariatii cu uniforme si echipamente de lucru, scopul acestei operatiuni, unul dintre obiectivele de management pentru acest an, fiind asigurarea identitatii de brand si profesionalism in acest domeniu de activitate, relateaza Profit.ro. Astfel, pentru factorii postali urmeaza sa fie achizitionate: tricou polo – 22.334 bucati, camasa cu maneca ajustabila – […] The post FOTO. Uniforme moderne pentru poștași. Cum vor arata noile echipamente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

