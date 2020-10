Stiri pe aceeasi tema

- Primarul in funcție al Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat la acuzațiile primarului ales, Nicușor Dan, care a declarat ca aceasta a oprit plata stimulentul financiar lunar acordat persoanelor cu dizabilitați din București. Social-democrata neaga acuzațiile lui Nicușor Dan și spune ca nu ințelege…

- "Am fost in Turcia, de doua ori la Istanbul. Era vremea cand se facea comerț. Prima data am fost intr-o prospecțiune, am cumparat blugi și toate astea și mi-am dat seama ca cel mai bine merge mohairul" a povestit primarul Capitalei. Acesta a vorbit și despre un alt moment amuzant din viața…

- Este puțin probabil ca BMW i8 al solistei, pe care l-a lasat necorespunzator intr-o parcare subterana a unui mall din București sa fi carat o persoana cu handicap, avand in vedere ca bolidul nu este tocmai o mașina ușor de urcat in ea. ”Anda Adam nu s-a decis de care dizabilitați sufera. De aceea, pana…

- Nicusor Dan nu are de gand sa renunte la procesele intentate Primariei Capitalei si isi va mentine aceeasi opinie si din pozitia de edil al Bucurestiului. Specialistii considera ca noul primar trebuie sa evite o situatie care i-ar aduce probleme de integritate si sa urmareasca apararea intereselor cetatenilor,…

- Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei a facut, luni seara, la B1 TV, un anunț care, cu sigurnața, nu va fi deloc pe placul angajaților din Primarie. Acesta a anunțat ca activitatea celor care lucreaza in instituție va fi evaluata și ca vor fi, inclusiv, restructurari de posturi, iar mulți iși vor…

- Eu nu am vazut PSD in campania asta in Bucuresti. Ati vazut? Sa nu credeti ca nu exista. Noi suntem ziua, ei sunt noaptea ca hotii. Noi suntem la vedere, ei sunt in ascuns. Noi suntem la suprafata, ei sunt in subterane. Si-au luat firma pe care nimeni nu stie cu cat o platesc, o platesc la negru…

- Nicusor Dan ar fi lasat autoturismul parcat acolo timp de 35 de minute, potrivit celor spuse de Gabriela Firea. "Presa anunta ca domnul candidat al Dreptei Unite a parcat 35 de minute pe linia de tramvai, blocand tot! Adica o cale publica de acces protejata prin lege! Adica dosar penal! Of,…

- Nicușor Dan a susținut o conferința de presa in fața Uzinei de Reparații ”Atelierele Centrale”, care aparține de Societatea de Transport București. Candidatul dreptei a invitat-o și pe Gabriela Firea sa participe, sa faca o dezbatere in doi, pentru a discuta in fața presei despre problemele bucureștenilor.…