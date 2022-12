FOTO Unautotren care transporta autoturisme a ars complet pe autostrada Arad-Timișoara Incendiul a avut loc azi noapte, in jurul orei 01:00. Atat camionul cat si cele opt autoturisme pe care le transporta au ars in intregime. Din fericire nu s-au inregistrat victime. Incendiul a pornit, spun pompierii, de la una din rotile camionului. „In aceasta noapte, in jurul orei 01:00, pompierii aradeni au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un automarfar incarcat cu opt autoturisme, pe A1, la km 535 – sensul de mers Timisoara-Nadlac. La sosirea echipajelor de interventie incendiul se manifesta generalizat, cu flacara deschisa… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

