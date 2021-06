FOTO Un urs i-a distrus casa unui fost primar și i-a golit lada frigorifică Un urs a patruns in noaptea de sambata spre duminica in casa fostului primar din Tușnad Sat, langa Baile Tușnad. ”A incercat sa intre la demisol distrugand pe jumatate o ușa termopan, dupa, a gasit un geam mai mic, a intrat pe acolo s-a apucat de o lada frigorifica, bineințeles a distrus tot, a desfacut […] The post FOTO Un urs i-a distrus casa unui fost primar și i-a golit lada frigorifica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

