- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza, in zilele de 18 și 19 iulie 2024, in intervalul orar 10:00 – 12:00, simularea probelor sportive la programul de studii de licența Educație Fizica și Sportiva din cadrul Facultații de Științe…

- Directorul Oficiului pentru Admitere din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" Targu Mureș, prof. univ. dr. Klara Brinzaniuc, a participat recent, in data de 11 iulie, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!". Emisiunea a fost realizata in studioul…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș deschide in acest an un program de studii de Psihologie. Acesta va funcționa in cadrul Facultații de Științe și Litere „Petru Maior", iar studiile au o durata de trei ani. Rectorul UMFST, Leonard Azamfirei.…

- La finalul anilor de studenție, absolvenții Facultații de Farmacie de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) din Targu Mureș au pastrat vie o tradiție indragita: serenadele de ramas bun. Studenții, imbracați in costumele specifice farmaciștilor, s-au adunat vineri, 5 iulie,…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a semnat sambata, 6 iulie, la Cluj-Napoca, impreuna cu ministrul Educației, Ligia Deca, doua noi contracte de finanțare pentru principala universitate…

- Medici cardiologi clinicieni și cardiologie intervenționala, chirurgi cardiovasculari, specialiști in imagistica medicala, medicina interna, farmaciști și medici de familie se vor intalni la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" (UMFST) Targu Mureș, in perioada…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" (UMFST) Targu Mureș informeaza viitorii candidați la programul de studii de licența Psihologie, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", ca in anul universitar 2024/2025 sunt disponibile 100 de locuri, dintre care…

- In seara de 28 mai, biblioteca universitara din cadrul Facultații de Științe și Litere „Petru Maior" a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a devenit scena de prezentare a celei mai recente capodopere livrești aparținand scriitorului, istoricului…