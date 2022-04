FOTO. Un tramvai a deraiat în București Un tramvai care circula pe linia 27 a deraiat, miercuri dimineața. Incidentul a avut loc pe bulevardul Theodor Pallady. Se așteapta echipele de intervenție pentru a repune tramvaiul pe șine. In zona s-a format deja o coada de tramvaie pe aceasta linie, calatorii fiind nevoiți sa apeleze la alte mijloace de transport. […] The post FOTO. Un tramvai a deraiat in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

