(FOTO) Un TIR cu marfă s-a răsturnat peste un Logan în curbele din Bucium Intr-una din curbele de pe Bucium, un TIR incarcat cu marfa s-a rasturnat din cauza vitezei, chiar pe autoturismul Logan, care circula dinspre Iasi catre Vaslui. Pasagerii au scapat cu viata, fara sa fie raniti, dar autoturismul a fost avariat. Accidentul a avut loc in jurul orei 20, atunci cand camionul se indrepta catre Iasi, acesta urmand sa ajunga la vama. Intr-o curba, din cauza vitezei, soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

