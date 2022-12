FOTO. Un TIR care transporta opt mașini a ars complet pe autostrada Arad-Timișoara Un autotren incarcat cu opt autoturisme a fost cuprins de un incendiu si a ars complet, in noaptea de joi spre vineri, pe autostrada A1, in judetul Arad. Incidentul a avut loc pe calea de mers Timisoara – Nadlac, iar la sosirea pompierilor autotrenul ardea generalizat. „Pompierii militari aradeni au intervenit cu doua autospeciale de […] The post FOTO. Un TIR care transporta opt mașini a ars complet pe autostrada Arad-Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

