FOTO: Un șofer începător și-a băgat prietenul în spital Un accident rutier a avut loc aseara pe DN 17C, la ieșirea din Nasaud spre Salva. Un șofer incepator a acroșat cu mașina un gard și s-a rasturnat. Prietenul lui a ajuns la spital. Polițiștii și echipajele de intervenție ale pompierilor au fost solicitate aseara, dupa ora 22.00, la un accident petrecut pe DN 17 C, la ieșirea din Nadaud spre Salva. O mașina a parasit partea carosabila, a acroșat un gard și s-a rasturnat. In urma accidentului, pasagerul mașinii a fost ranit, fiind transportat la CPU Nasaud, acuzand dureri lombare. Șoferul vinovat de producerea accidentului este incepator și ar fi… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

