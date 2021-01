FOTO – Un șofer începător s-a „strecurat” printre două mașini. Una a ajuns în șanț Un accident rutier a avut loc in Jelna. Un șofer incepator s-a strecurat cu mașina printre alte doua. Nu i-a reușit „manevra”, așa ca una dintre mașinile atinse a ajuns in șanț. Teribilistul a ramas fara permis de conducere. Adrenalina l-a lasat pieton! Un tanar din Bistrița – care s-a vazut cu permisul in mana – s-a gandit sa sfideze legile și sa apese pedala de accelerație. Acesta se afla in spatele a doua mașini, pe DJ 173, prin localitatea Jelna. Prima mașina, condusa de un barbat de 82 de ani, din Jelna, tocmai efectua un viraj la stanga, cand tanarul s-a gandit sa le depașeasca. A fost nevoit… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

