FOTO Un șofer beat și drogat a nenorocit 4 oameni, în județul lui Klaus Iohannis, când încerca să scape de polițiști Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident provocat, in noaptea de vineri spre sambata, de un șofer oradean beat și drogat. Șoferul a fost filmat conducand in Sibiu cu mult peste limita legala, a incercat sa scape de poliție și a izbit o mașina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care a produs un accident rutier soldat cu trei raniti, in Medias, in timp ce era urmarit de politisti pentru ca nu a oprit la semnalele acestora, a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul premier al Romaniei Victor Ponta ia in ras posibila plecare a președintelui Klaus Iohannis la șefia NATO. Ponta spune ca Iohannis nu a fost ales președinte pentru a face vreo reforma, ci doar pentru a avea o viața mai ușoara decat cea pe care o ducea deja la Sibiu. Fii la curent cu…

- Un nou atac armat a avut loc in SUA, de Ziua Naționala. Doi ofițeri de poliție au fost impușcați in zona Ben Franklin Parkway in timpul festivitaților din 4 iulie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Curtea Constituționala iși schimba componența, iar trei judecatori iși vor prelua mandatele, dupa ce au depus juramantul de credința in fața președintelui Klaus Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un sofer din judetul Suceava a fost amendat cu suma totala de 18.000 lei dupa ce a fost depistat in trafic, pe DJ 251 din judetul Galati, transportand ilegal material lemnos, informeaza, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un tanar de 26 de ani a fost prins sambata in județul Sibiu, fiind banuit ca a ucis un cioban in varsta de 65 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un barbat de 38 de ani din judetul Dolj a fost gasit de politisti ranit, dupa ce autoturismul sau a lovit un copac, el aflandu-se si sub influenta alcoolului, evenimentul fiind sesizat la numarul 112 de catre sora sa, aflata in judetul Constanta, a informat, vineri, IPJ Gorj, informeaza Agerpres.…

- Doua accidente au avut loc in doar cateva ore pe drumurile din județul Sibiu, in urma carora 9 persoane au fost ranite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…