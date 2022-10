Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Economic Buzau, „școala cea mai mandra din centrul Buzaului”, așa cum a fost numita de multe ori pe parcursul zilei de 5 octombrie, a sarbatorit, miercuri, 100 de ani de existența, demonstrand ca centenarul nu este neaparat un timp cronologic, ci mai degraba un timp al valorilor. Cei de astazi,…

- Actorul Cristi Martin și-a legat existența de Buzau dupa casatoria cu buzoianca Irinel Constantinescu, fondatoarea și directorul Festivalului Comic 7 B, festival pe care cei doi il organizeaza de șapte ani. In plus, el și-a pus amprenta creatoare asupra Buzaului și in calitate de profesor de actorie…

- Societatea de termoficare a Buzaului, RAM Termo Verde, anunța o serie de debranșari care se vor face cu scopul de a eficientiza și rentabiliza furnizarea agentului termic catre beneficiari, dupa cum anunța directorul acesteia, Ștefan Dobrescu. Decizia a fost luata pe fondul reducerii numarului de consumatori…

- Au fost doua zile pline la Chișinau pentru ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, care a luat parte la mai multe intruniri importante in capitala Republicii Moldova alaturi de primarul Buzaului, Constantin Toma, pe 14 și 15 septembrie. Prima zi a fost dedicata proiectelor de salvgardare a patrimoniului…

- In ceea ce priveste caile de comunicatii, sunt mentionate tot șase, si anume: Calea Nationala Mizil-Buzau, avand marcat in partea dreapta, pe locul ocupat in prezent de S.C. Integral S.A. un perimetru identificat ca loc rezervat pentru cazarma; Calea Nationala spre Plaiul Buzau (Buzau-Nehoiasu), avand…

- Realizarea unui sistem „orbital”, o centura de 26,4 km ce va inconjura orașul și care va face legatura atat cu viitorul drum expres Buzau – Braila, cat și cu viitoarea autostrada A7, va deveni realitate in curand, iar marți s-a semnat contractul pentru preluarea unui tronson de 9,06 km de catre Ministerul…

- Primarul Constantin Toma a venit cu o propunere noua pentru a combate efectele secetei care s-a abatut asupra Buzaului și a intregii zone de sud-est a țarii: irigarea cu ajutorul apelor uzate. Aflat la stația de epurare a municipiului, primarul a pledat pentru folosirea apei uzate pentru irigarea unor…

- A daruit din timpul sau de adolescenta copiilor carora le creșteau in fiecare zi aripi de inger in singurarea lor. Și-a facut curaj ca sa le daruiasca din curajul ei micilor pacienti bolnavi de cancer de la Spitalul Marie Curie din Capitala, pentru ca despre ei este vorba, ca ei sa faca fata mai usor…