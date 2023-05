Un cetatean roman pe numele caruia autoritațile spaniole au emis un mandat european de arestare pentru omor a fost adus in țara, vineri, sub escorta autoritatilor americane. El a fost preluat de politistii din Ilfov și va fi transferat catre autoritatile spaniole. ”In data de 05.05.2023, ora 08:15, politistii de frontiera din cadrul Aeroportului International […] The post FOTO. Un roman cautat pentru omor, adus pe Aeroportul Otopeni sub escorta autoritaților americane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .