FOTO. Un român a furat tablouri de sute de miii de euro de la un pictor austriac celebru Un roman in varsta de 49 de ani, angajat ca gradinar la un pictor austriac celebru, a furat tablouri in valoare de peste 320.000 de euro. Acestea au fost gasite in urma unor percheziții facute in judetele Timis si Caras-Severin. ”La data de 10 noiembrie 2022, polițiști ai serviciilor de investigații criminale din cadrul inspectoratelor […] The post FOTO. Un roman a furat tablouri de sute de miii de euro de la un pictor austriac celebru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un roman in varsta de 49 de ani a lucrat, timp de aproape un deceniu, pentru pictorul de renume mondial, Hermann Nitsch. Angajat ca gradinar al artistului, barbatul a ajuns sa fure tablouri in valoare de 435.000 de euro. Fosta nevasta a fost complice.

