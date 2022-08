Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de frontiera din cadrul Aeroportului Internațional București Henri Coanda au descoperit in bagajele unui cetațean roman ce venea din Emiratele Arabe Unite aproximativ 4.000 pachete cu țigari, pe care acesta incerca sa le introduca ilegal in Romania, informeaza Poliția de Frontiera . Barbatul…

- Autoritațile de frontiera au descoperit in Portul Constanta, in doua containere sosite din China, peste 5.200 de ceasuri, in valoare de 7,8 milioane de euro, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala al unor marci cunoscute. Potrivit Poliției de Frontiera, in data de 21.07.2022,…

- Doi cetateni libanezi au incercat sa introduca in Romania zeci de piese care fac parte din categoria artefactelor arheologice. O mare parte din piese fac parte din patrimoniul cultural egiptean. Potrivit Poliției de Frontiera, cei doi barbați, care au venit in Romania cu o cursa din direcția Cairo,…

- Noi informații ies la iveala despre avionul care a survolat mai multe țari NATO, printre care și Romania. Potrivit presei bulgare, anchetatorii au descoperit o camera video pe antena aflata deasupra cabinei, care poate transmite imagini in timp real, prin intermediul unei cartele SIM, potrivit presei…

