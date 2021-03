Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist și un jandarm au intervenit la timp și au reușit sa il opreasca din acțiunea sinucigașa pe un barbat din Alba Iulia. ”Nu ne-am facut decat datoria și ne bucuram ca am reușit sa salvam o viața”. Alarma a fost data sambata seara, in jurul orei 22.00, cand agentul principal Alb Alexandru…

- Alarma a fost data sambata seara, in jurul orei 22.00, cand agentul principal Alb Alexandru din cadrul Biroului de Ordine Publica al Poliției Municipiului Alba Iulia și sergent major Oniche Bogdan, din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba, colegi in patrula mixta de siguranța publica, se…

- FOTO| Avansari la IPJ Alba, de Ziua Poliției Romane. Premiu pentru polițistul erou care a salvat viața unui om care a vrut sa se sinucida Avansari la IPJ Alba, de Ziua Poliției Romane. Premiu pentru polițistul erou care a salvat viața unui om care a vrut sa se sinucida In acest an, Ziua Poliției Romane…

- Barbatul in varsta de 31 de ani se afla in mașina sa, duminica, inaintea unei livrari, cand a auzit un copil plangand. O femeie a inceput sa țipe, iar curierul a scos capul pe geam sa vada ce se intampla, relateaza HotNews.ro .”Am vazut o fetița cum se catara peste balustrada balconului”, a declarat…

- Barbatul in varsta de 31 de ani se afla in mașina sa, duminica, inaintea unei livrari, cand a auzit un copil plangand. O femeie a inceput sa țipe, iar curierul a scos capul pe geam sa vada ce se intampla, relateaza HotNews.ro .”Am vazut o fetița cum se catara peste balustrada balconului”, a declarat…

- Doi politisti din Alba au salvat viata unui barbat hotarat sa se sinucida, pe care l-au gasit, inconstient, intr-o masina, intoxicat cu gazul unei butelii, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, informeaza Agerpres. "Alarma s-a dat ieri, 1 februarie, in jurul orei…

- Ziarul Unirea FOTO| Doi polițiști din Blaj, EROI dupa ce au salvat viața unui om care a vrut sa se sinucida. A vrut sa se intoxice in masina, cu gaz Doi polițiști ai Secției 5 Poliție Rurala Blaj au salvat viața unui barbat hotarat sa se sinucida. L-au gasit, inconștient, intr-o mașina, intoxicat cu…

- De-a lungul timpului, am intalnit diverse povești și dovezi referitoare la modul in care Apple Watch salveaza viața utilizatorilor sai, indiferent daca ii notifica cu privire la potențiale probleme cardiace sau ii ajuta sa apeleze pentru ajutor atunci cand aceștia sunt in dificultate. O noua astfel…