Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre principalele masuri de prevenire a raspandirii infecției cu noul coronavirus, pe care atat medicii cat și autoritațile o susțin, este distanțarea sociala. Cand e vorba sa o aplice, cei mai mulți dintre noi se gandesc ca trebuie sa stea departe de oamenii straini, nu de rude sau de prieteni.…

- Accident ca in filmele de acțiune pe strada Nicolae Testemițanu din Capitala. O mașina de taxi s-a cațarat pe un automobil de pe marginea drumului. Deocamdata nu se cunosc circumstanțele in care s-a produs accidentul și cum a ajuns ca taximetristul sa faca o astfel de "cascadorie", transmite publika.md.

- Un automobil a fost facut zob de un copac ce s-a prabușit peste el. Incidentul s-a produs in jurul orei 13:00, in curtea unei bloc locativ de pe strada Titulescu din sectorul Botanica al Capitalei.Din fericire, in momentul caderii copacului, nicio persoana nu a avut de suferit.

- Un camion s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit cu un automobil pe strada Florilor din Capitala. Impactul a avut loc in aceasta dimineața, la sensul giratoriu din preajma Tipografiei. Imagini de la fața locului au fost postate pe Facebook de catre mai mulți martori oculari.

- Politistii din Sebes au retinut doi barbati din Campia Turzii care sunt cercetati pentru inselaciune, santaj, distrugere si tentativa la inselaciune. Faptele ar fi fost savarsite in legatura cu lucrari de inlocuire a scocurilor, iar victime au fost cetateni din comunele Garbova si Pianu, judetul Alba.

- Accident rutier la intersecția strazilor Vasile Lupu cu Constituției din sectorul Buiucani al Capitalei. Doua mașini s-au izbit violent in intersecție.Deocamdata nu se cunoaște daca a avut cineva de suferit și cine se face vinovat de producerea accidentului.

- Accident in sectorul Buiucani din Capitala. Doua mașini s-au ciocnit pe strada Alba Iulia.Imaginile au fost expediate la adresa redacției PUBLIKA.MD.Deocamdata nu se cunoaște daca a avut cineva de suferit, dar și cine se face vinovat de producerea accidentului.

- In timpul unui incendiu survenit in jurul orei 3:30 dimineața, intr-un bloc de trei etaje din centrul metropolei americane, pompierii aveau nevoie de apa, astfel au spart geamurile autoturismului, trecand furtunul pe acolo. Proprietarul mașinii s-a infuriat cand a aflat ce s-a intamplat. Barbatul…