Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, spiritul de camaraderie, lucrul in echipa, perseverența, curajul și devotamentul sunt valorile ce le vor creiona viitorul celor opt pompieri vranceni, care au promovat concursurile de incadrare din sursa externa organizate in ultima perioada de Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Anghel…

- Activitatile informativ-educative derulate in ”Saptamana Protecției Civile”, sub sloganul ”Impreuna mai Pregatiți” au insemnat educație, entuziasm și energie pozitiva, pentru zeci de preșcolari, elevi și liceeni, a transmis Compartimentul Informare si Relatii Publice al I.S.U. Vrancea. In cadrul evenimentului…

- Mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Anghel Saligny” al județului Vrancea au ajuns in urma cu puțin timp in apropiere de centrul orașului Focșani. Potrivit pompierilor vranceni, se pare ca o cratița uitata pe aragaz a provocat panica intr-unul din blocurile situate…

- Astazi, in sala de spectacol a Cinematografului ,,Balada” din Focșani a avut loc simpozionul aniversar organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Anghel Saligny” al județului Vrancea, cu prilejul Zilei Internaționale a Protecției Civile, sarbatorita și in Romania. Pompierii au marcat…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea anunța ca, in data de 1 martie 2023, in intervalul orar 10.00 – 11.00, va fi reluat exercițiul național de alarmare publica denumit generic „Miercurea alarmelor”, pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare,…

- ”Pompierul lunii ianuarie 2023”, plutonier adjutant Ciungu Nicu-Ionuț a prins drag de meseria de pompier in anul 2005, in timp ce efectua stagiul militar la Secția de Pompieri Adjud. Din anul 2006 este angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea, iar din…

- ISU Vrancea: RECOMANDARI PENTRU UN REVELION IN SIGURANTA Și in perioada Revelionului, pompierii vranceni vor fi la datorie, pregatiți sa intervina in orice clipa pentru salvarea și protecția vieților și bunurilor oamenilor. Pentru ca sfarsitul de an sa fie unul fericit, lipsit de evenimente negative,…