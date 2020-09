Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor controale efectuate in teren, polițiștii specializați in combaterea delictelor silvice, impreuna cu specialiști ai Garzii Forestiere, au confiscat 142 de metri cubi de material lemnos și au aplicat amenzi in valoare de 13.000 de lei. In perioada 4-9 septembrie 2020, polițiștii Biroului…

- Ziarul Unirea SCUTUL PADURII in Alba: 142 de metri cubi de material lemnos confiscat și peste 13.000 de lei in amenzi, date de polițiști Potrivit IPJ Alba, in urma unor controale efectuate in teren, polițiștii specializați in combaterea delictelor silvice, impreuna cu specialiști ai Garzii Forestiere,…

- Luni, 31 august 2020, in jurul orei 22,00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control al traficului rutier, pe raza comunei Avram Iancu, au oprit, pentru control, un camion care transporta material lemnos. Cu ocazia verificarilor efectuate,…

- Polițiștii din Campeni au confiscat 40 de metri cubi de material lemnos, in urma unui control in trafic efectuat pe raza comunei Avram Iancu. Potrivit IPJ Alba, la data de 31 august 2020, in jurul orei 22,00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere…

- Ziarul Unirea SCUTUL PADURII in Alba: 40 de metri cubi de material lemnos, fara documente, confiscat de polițiști la Campeni La data de 31 august 2020, in jurul orei 22,00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control al traficului rutier,…

- Ziarul Unirea SCUTUL PADURII in Alba: 31 metri cubi de material lemnos CONFISCAȚI in urma unui control in trafic la Campeni Poliția Rurala Campeni a confiscat 31 de metri cubi de material lemnos. Aceștia au identificat un șofer care transporta 31 de metri cubi de material lemnos care nu deținea documente…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice au continuat cercetarile intr-un dosar privind fapte de taiere fara drept de arbori, furt de arbori, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. Un barbat din județul Valcea, a fost reținut, dupa ce, in calitatea sa de padurar, ar fi inlesnit…

- Ziarul Unirea SCUTUL PADURII in Alba: 8 metri cubi de material lemnos CONFISCAȚI in urma unui control de teren la Scarișoara In urma unui control efectuat pe raza comunei, polițiștii din Scarișoara au confiscat 8 metri cubi de cherestea. La data de 30 iunie 2020, polițiștii din Scarișoara, impreuna…