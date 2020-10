Stiri pe aceeasi tema

- In primul sau mesaj video transmis de la Casa Alba dupa 3 zile de spitalizare, presedintele Donald Trump ii indeamna pe americani sa nu le fie frica de COVID si sa nu se lase dominati de coronavirus.

- Romanii care poarta masca se pot infecta cu coronavirus, dar fac forme ușoare, spune specialistul in ATI, Dorel Sandesc, fost secretar de stat in Guvernarea PSD.Citește și: Andrei Caramitru prezice SFARȘITUL lui Dan Barna, daca Nicușor Dan caștiga Primaria Capitalei: Iși va pierde influența…

- Pe langa faptul ca masca protejeaza impotriva picaturilor de saliva potențial infectate cu coronavirus, are si un alt avantaj. Acest dispozitiv de protectie ar reduce severitatea bolii prin creșterea imunitații. „Maștile filtreaza anumite picaturi care conțin viruși, acestea ar putea reduce…

- O pasagera a declarat pentru BBC ca avionul, care a decolat de pe Zante, insula greceasca Zakyntohs, cu destinația Cardiff, era plin de „covidioți egoiști" care nu purtau masca, in timp ce membrii echipajului erau niște „inepți care nu parea prea afectați de acest lucru". Citeste si: Jurnalist…

- „In ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența am adoptat ieri o hotarire prin care se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. Vom fi obligați sa purtam masca din momentul in care decizia ramane definitiva”, a anunțat astazi prefectul Stelian Dolha. Acesta a…

- "Oamenii nu mai dau doi bani pe ce zic Orban și miniștrii lui de carton. Au și motive: - Maștile gratuite pentru persoane vulnerabile – #ZERO- Marea testare naționala care trebuia sa inceapa la 1 iunie – #ZERO (doar Gabi Firea trebuia blocata ca nu cumva bucureștenii sa știe exact care…

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru a discutat din nou acest subiect și a dat asigurari ca pensiile vor crește și ca procentul va fi anunțat foarte curand. „Un raspuns clar pe aceasta tema va veni foarte curand, cand Ministerul Finantelor va incheia bilantul cheltuielilor, respectiv situatia incasarilor…