Stiri pe aceeasi tema

- Adapostul de noapte „Filantropia Ortodoxa” din Gara C.F.R. Alba Iulia face un apel public la bunatatea oamenilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Astfel, potrivit reprezentanților acestei instituții, adapostul, construit pentru aproximativ 50 de nevoiași din orașul nostru, primește cu brațele deschise…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 356 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș. Oferta completa AJOFM Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta…

- LIDL-ul din zona cartierului Cetate, cel mai nou supermarket care urmeaza sa fie deschis in Alba Iulia, iși va deschide porțile pentru clienții sai in curand. Dupa cum se poate observa in imagini, cladirea este finalizata, iar rafturile pline cu produse iși asteapta viitorii clienți, care vor putea…

- Prima dezbatere publica din acest mandat al administrației publice locale a avut loc joi dupa-amiaza in sistem online. Au participat in jur de 40 de persoane: funcționari publici in frunte cu primarul Dominic Fritz, consilieri locali, oameni de afaceri și simpli cetațeni. Subiectul l-a reprezentat taxele…

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in județul Alba: 300 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș. Oferta completa AJOFM LOCURI de MUNCA in județul Alba: 300 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș. Oferta completa AJOFM Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Parcare ,,de boss” in Alba Iulia: Un șofer și-a parcat audi-ul pe o intreaga banda de mers, in zona garii Un șofer din Alba Iulia a comis o parcare „originala” azi, langa magazinul Penny Market din zona garii din Alba Iulia. Acesta și-a lasat mașina staționata, ocupand…