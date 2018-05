Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat a avut loc la o școala din Indiana, Statele Unite. Cel puțin doua persoane au fost ranite, informeaza presa locala. Suspectul a fost prins și se afla în custodia autoritaților.

- Cel putin trei explozii in care au fost ucisi sase oameni si raniti cateva zeci au avut loc duminica in estul orasului afgan Jalalabad, informeaza Reuters, conform news.ro.Atacul a vizat o cladire apartinand statului, a transmis un purtator de cuvant al guvernatorului provinciei Nangarhar.…

- Asociatia Armelor de Foc (NRA) din SUA a primit in luna martie donatii de 2,4 milioane de dolari, cele mai mari din ultimii 15 ani, la doar o luna dupa atacul de la un liceu din Parkland, Florida, unde un elev a impuscat mortal 17 persoane, informeaza site-ul postului BBC News.

- Creste bilantul victimelor in accidentul de langa Piatra Neamt Numarul persoanelor decedate în urma accidentului de azi-noapte de lânga Piatra Neamt a ajuns la noua. Scafandrii au gasit si ultima persoana disparuta în apa canalului Hidrocentralei de la Pângarati.…

- Un atac armat a avut loc marti la sediul YouTube din California. O femeie a deschis focul, a ranit trei persoane si apoi s a sinucis. Din primele informatii a reiesit ca agresoarea ar fi incercat sa si ucida iubitul, dupa cum scrie presa americana. Totusi, informatia nu a fost confirmata de politie,…