​FOTO Un nor de fum toxic a învăluit capitala Australiei din cauza incendiilor Un nor de fum toxic a ajuns duminica în capitala australiana, Canberra, în timp ce pompierii se lupta se lupta cu peste 140 de incendii de vegetatie, care ar putea fi alimentate, la începutul saptamânii viitoare, de un val puternic de caldura, informeaza AFP.

Estul Australiei se confrunta de trei luni cu incendii devastatoare - o consecinta, potrivit oamenilor de stiinta, a secetei prelungite si a încalzirii globale.

Live under a blood red sky - fortunately no fires in ACT, yet #Canberra #AustraliaFires pic.twitter.com/AvBlMN4MyR — Anthony R (@aroseworn)…

Sursa articol: hotnews.ro R (@aroseworn)…

