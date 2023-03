Poliția de Frontiera a Republicii Moldova a anunțat, duminica, ca a refuzat intrarea in țara pentru 182 de cetațeni straini. Despre unul dintre ei spune ca este membru al gruparii de mercenari ruși Wagner. In ultimele sapte zile, 182 de straini si 46 de mijloace de transport care au vrut sa intre in Republica Moldova […] The post FOTO. Un mercenar din gruparea Wagner, prins cand incerca sa intre in Republica Moldova. Plan de destabilizare a țarii, „pus la cale de Rusia” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .