- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, in cursul nopții de joi spre vineri, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o baraca situata pe strada Cantonului din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat trei echipaje de pompieri, ce incadrau doua autospeciale…

- In intervalul 15.07-17.07.2022, salvatorii maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a zece incendii. Dintre acestea, opt au fost incendii de vegetație uscata in urma carora au ars circa 2 hectare de vegetație. Pompierii militari baimareni au intervenit vineri, 15 iulie, in localitatea Coruia, unde…

- Un incendiu violent a cuprins, sambata, un teren acoperit de vegetatie uscata si gunoi la marginea municipiului Fetesti. Pompierii au lichidat incendiul care s-a extins pe o suprafata de aproximativ 100 de hectare de teren, potrivit news.ro.Bilantul facut public de ISU Ialomita arata ca flacarile…

- Pompierii militari din cadrul ISU Valcea au fost solicitați in aceasta dimineața, la ora 04.10, pentru stingerea unui incendiu produs la un cort de evenimente aferent unei pensiuni, situata in Ramnicu Valcea, strada Ostroveni. Flacarile au cuprins elementele combustibile din PVC din componența cortului,…

- O mașina aflata pe strada Maxim Gorki din municipiul Zalau a fost cuprinsa, in aceasta seara, de un incendiu. Focul a distrus-o aproape in totalitate. Pentru stingerea incendiului a fost nevoie de intervenția pompierilor. In aceasta seara, pompierii zalauani au fost solicitați sa intervina la un incendiu…

- Pompierii au stins un incendiu izbucnit in aceasta dimineata, la o hala din municipiul Sibiu, unde se reparau electrocasnice. Flacarile au cuprins o suprafata de 300 de metri patrati, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu. ISU Sibiu a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu…

- Un incendiu s-a produs marți dupa-amiaza la o anexa gospodareasca de pe strada Augustin Maior. Construcția a ars ca o torța. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit pentru a stinge un incendiu care a distrus o anexa gospodareasca situata pe strada Augustin Maior din Cluj-Napoca.Apelul…

- Un incendiu a izbucnit intr-o cladire cu patru nivele pe strada 31 august din municipiul Chișinau. Patru echipaje de pompieri au intervenit pentru a lichida flacarile, informeaza serviciul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența.