- Un McLaren s-a facut praf pe ploaie, pe Autostrada Transilvania. Accidentul s-a produs pe autostrada intre Gilau Turda la kilometrul 20. Din cauza ploii, super bolidul a scapat de sub control și s-a infipt in paratetul de pe margine. ”Carcotasilor, are cauciucuri mai bune decat jumatate din…

- Un sofer a fost filmat langa Cluj, la Nadaselu, cum intra in viteza pe contrasens, pe Autostrada Transilvania. Momentul a fost surprins de camera de bord a mașinii care circula regulamentar, dar care s-a aflat in mare pericol din cauza inconștienței celuilalt șofer. Sute de oameni au comentat pe un…

- Imagini de iarna facute in mijlocul verii Autostrada Transilvania, pe tronsonul Turda – Gilau. O parte a drumului a fost acoperit de gheața, in urma unei ploi torențiale amestecata cu grindina care a lovit zona. In județul Cluj in ultimele zile au fost emise mai multe avertizari Cod Roșu și Portocaliu…

- Sambata, 26 iunie, s-a produs inca un accident pe Autostrada Transilvania, de data aceasta pe sensul de mers de la Turda spre Gilau. Doua mașini au fost avariante. Din fericire nu au fost persoane... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Drumul expres de la Tureni (DN1, Cluj - Turda) la Autostrada Transilvania va fi scos la licitație in acest an, a anunțat ministrul Transporturilor, Catalin Drula.”Avem și un drum de legatura intre Autostrada Transilvania, primul sector deschis intre Turda și Gilau. Acest tronson nu a ajutat atat de…

- Tronsoanele din Autostrada Transilvania de la Cluj spre Borș sunt in diverse stadii ale licitațiilor. Efectiv se lucreaza numai pe Nadașelu - Poarta Salajului. ”Pe tronsonul Nadașelu - Poarta Salajului se și lucreaza. E primul dintre proiectele din PNRR pe autostrazi, pe care se și lucreaza. Vom…

- Finantare europeana pentru Drumul Expres dintre A3 - Transilvania și DN1 Drumul expres care va face legatura între municipiul Cluj Napoca, DN 1 si Autostrada A 3 - Transilvania va fi construit din fonduri europene nerambursabile, anunta Compania de Drumuri care a semnat contractul de finantare. …

- Autostrada A3 Nadașelu – Poarta Salajului, electrificarea caii ferate Cluj - Episcopia Bihor si metroul din Cluj sunt cele trei investitii majore pentru judetul nostru care pot primi bani de la UE prin PNRR.