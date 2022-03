FOTO / Un județ în flăcări Nu mai puțin de 110 de pompieri și 17 jandarmi s-au luptat, incepand de sambata la pranz, sa localizeze și sa stinga incendiul de vegetație uscata și de padure izbucnit pe Dealul Istrița, pe raza comunei Breaza. Conform estimarilor Instituției Prefectului și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența, este cel mai grav incendiu inregistrat la … Articolul FOTO / Un județ in flacari apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucit sambata, in comuna Breaza, pe Dealul Istrița. Din primele informații se pare ca acesta este cel mai mare incendiu din acest an, existand posibilitatea ca autoritațile sa ceara sprijin aerian. Focul a intrat și in padurea de pini din zona. Daniel Țiclea, prefectul…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucit sambata, in comuna Breaza, pe Dealul Istrița. Din primele informații se pare ca acesta este cel mai mare incendiu din acest an, existand posibilitatea ca autoritațile sa ceara sprijin aerian. Focul a intrat și in padurea de pini din zona. Daniel Țiclea, prefectul…

- 119 de misiuni ale pompierilor militari aradeni de la inceputul acestei saptamani, in perioada 14.03-17.03. Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Vasile...

- Aproximativ 300 de refugiați ucraineni au decis, marți, sa coboare in gara de la Buzau și sa caute ajutor, dupa ce razboiul neașteptat din țara lor i-a gonit peste noapte cu doar cateva haine intr-o valiza. Buzaul s-a pregatit sa-i primeasca, iar reprezentanții Prefecturii, ai Inspectoratului pentru…

- Un incendiu a izbucnit astazi, in jurul orei 14:30, la o hala de pe strada Vaii din municipiul Dej. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu mai multe autospeciale de stingere, dar și polițiștii. Conform purtatorului de…

- In jurul orei 06:55, prin apel la 112, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea, a fost alertat despre producerea unui incendiu izbucnit la un magazin mixt din localitatea Topolog.La locul solicitarii s au deplasat de urgenta 9 subofiteri din cadrul Statiei…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri, la o terasa acoperita cu stuf, dezafectata, amplasata pe plaja Modern din Constanta, pe o suprafata de aproximativ 200 de metri patrati. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", Razvan Parconie,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu. Potrivit purtatorului de cuvant al Judetului Prahova, Raluca Vasiloaie un incendiu a cuprins o casa particulara in comuna Carbunesti,…