- Cativa protestatari au incercat sa amplaseze marti dimineata in Piata Victoriei un banner cu mesajul „Trezeste-te si iesi in strada! Dictatura a fost instaurata intotdeauna prin lege”, transmite news.ro. Acestia au fost insa impiedicati de jandarmi, care l-au si ridicat pe unul dintre tineri.

- O persoana a fost amendata cu 1.000 de lei, dupa ce a incercat sa afiseze, marti dimineata, un banner in Piata Victoriei, intr-o zona aflata intre cladirea Guvernului si Muzeul Antipa. Potrivit unor surse judiciare, un grup de circa 10 persoane a incercat, marti, sa agate un banner peste cablurile de…

- Cateva sute de manifestanti au protestat in Piata Victoriei din capitala, pentru a doua seara, indemnand la nesupunere civica si dorind sa blocheze accesul in zona, in semn de opozitie fata de modificarea Codului penal. Mitingul a fost convocat pe Facebook de mai multe grupuri civice.

- Zeci de mii de membri PSD se afla in aceasta seara in Piata Victoriei, la cel mai mare miting politic pe care l-au pregatit partidele de guvernamant PSD-ALDE, scrie Mediafax. Primele autocare cu manifestanti au sosit in Capitala inca de la ora 16.00, unele cu oprirea pe B-dul Aviatorilor, altele la…

- Un barbat care a protestat luni, in fata sediului central al PSD, a fost amendat cu 1.000 de lei. Jandarmeria Capitalei a precizat ca acesta a fost sanctionat cu 400 de lei pentru tulburarea ordinii si linistii publice. "Intrucat a continuat activitatea ilegala, in baza art. 35 din Legea 550/2004, persoana…