Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a fost testat pozitiv la testul Covid-19. El a primit in aceasta dupa amiaza rezultatul prin care se confirma prezența noului tip de coronavirus. Mihai Chirica a precizat ca prerogativele sale au fost preluate de viceprimarul Radu Botez. Dimineata administratia publica…

- Dominic Fritz, primarul ales al Timișoarei, s-a intalnit cu o persoana care a fost infectata cu coronavirus. El spune ca a purtat masca și a pastrat distanța, a facut testul de Covid-19 și va ramane acasa in așteptarea rezultatului.

- Premierul Ludovic Orban și-a suspendat toate activitațile publice și intalnirile și urmeaza sa se testeze pentru COVID-19 dupa ce a participat la o emisiune tv unde realizatorul a fost testat pozitiv la noul coronavirus. Este vorba despre Silviu Manastire care a confirmat ca a fost pozitiv. Moderatorul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu s-a testat miercuri pentru COVID-19 și așteapta in izolare rezultatul, dupa ce s-a intalnit saptamana trecuta, inainte de alegeri, cu trei lideri PSD din Salaj, care au fost confirmați ulterior cu coronavirus, anunța Digi24.Potrivit sursei citate, in aceeași situație…

- La doua saptamani dupa ce a fost diagnosticat cu infecție cu Covid-19, primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a fost testat negativ. Edilul spune ca a trecut peste provocarile din ultima perioada cu ajutorul susținatorilor sai. “Sunt fericit și bucuros sa va anunț ca, la doua saptamani…

- Clubul de fotbal FC Barcelona a anuntat, vineri, cu cateva ore inaintea meciului cu Bayern Munchen, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor, ca fundasul Samuel Umtiti a fost testat pozitiv la COVID-19, este asimptomatic si izolat la domiciliu, transmite EFE. ''In urma testelor…

- FC Barcelona a anuntat, vineri, ca fundasul sau francez Samuel Umtiti a fost testat pozitiv cu Covid-19. El a fost plasat in izolare, la domiciliul sau din Barcelona, anunța news.ro.Testul in cazul lui Umtiti a fost realizat joi. "El nu are simptome, se simte bine si va fi in carantina la…

- In judetul Iasi s-a luat decizia ca ambulatoriile spitalelor de Recuperare si Militar sa devina unitati suport-Covid. Primarul Mihai Chirica a adaugat ca s-a propus cresterea numarului de paturi pentru pacientii Covid de la spitalele CFR si Neurochirurgie. Adresele au fost trimise la Ministerul Sanatatii…