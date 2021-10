Stiri pe aceeasi tema

- A patra ediție a proiectului "Scriitori la școala", care va avea loc in perioada septembrie-noiembrie, va fi inaugurata de Ioana Parvulescu. Pasionata de București, in special de cel din perioada interbelica, de Caragiale, stilist rafinat și observatoare fina a transformarilor prin care a trecut personajul…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, inregistrat sub aspectul savarșirii infracțiunii de distrugere. In fapt, la data de 20 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au fost sesizați…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, și-a prezentat vineri, 17 septembrie, la Targu Mureș, in cadrul unei ședințe a Comitetului Director Județean al PNL Mureș, moțiunea "Romania liberala" prin care candideaza la funcția de președinte al PNL. "Liberalilor de aici le-am transmis mesajul Moțiunii "Romania…

- A patra ediție a proiectului "Scriitori la școala" va cuprinde in perioada septembrie-noiembrie 2021 intalniri cu elevi din 7 licee targumureșene. Opt autori și autoare se vor intalni, in timpul orelor de literatura romana sau maghiara, cu aproximativ 600 de elevi din Targu Mureș, fiecare scriitor acoperind…

- La data de 2 septembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul Combaterea Delictelor Silvice, sprijiniți de polițiști rutieri și de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, au depistat in trafic, pe raza comunei Corunca, doua autoutilitare, conduse de…

- "Noi, ca municipalitate facem demersuri pentru a utiliza aceste 30 de hectare, iar soluția gasita este crearea unui parc fotovoltaic. Suntem conștienți ca acest proiect nu va putea fi realizat peste noapte, este un demers ce necesita timp, insa pe termen mediu suntem convinși ca intreaga economie va…

- In momentul de fața, 15% dintre elevii care ajung la școala in Targu Mureș circula cu autobuzul iar 48% dintre ei cu mașina parinților. De asemenea, 32% dintre ei prefera sa mearga pe jos la școala și numai 1,6% au curajul sa circule cu bicicleta, spun datele unui studiu realizat in luna iunie de catre…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, i-a felicitat pe Andrei Albu și Ioana Vlad, cei doi elevi de 10 ai județului Mureș din acest an la examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat. "Dupa obținerea notei maxime la Evaluarea Naționala, Andrei se indreapta catre profilul Matematica-Informatica de…