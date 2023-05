FOTO. Un copil de 13 ani, tamponat violent de un Mercedes. Minorul a fost preluat de ambulanță Un copil in varsta de 13 ani a fost tamponat violent de un Mercedes. Accidentul s-a produs miercuri, 3 mai, la ora 14:10, in stanga Nistrului. Menționam ca automobilul de marca ”Mercedes” era condus de un barbat in varsta de 40 de ani și se deplasa prin satul Tașlic, Grigoriopol. Șoferul afirma ca nu a reușit sa reacționeze, deoarece minorul a aparut brusc pe partea carosabila, scrie Realitatea.md. La locul accidentului lucreaza forțele de ordine din regiunea separatista. Minorul a fost preluat de ambulanța, in stare inconștienta, și primește ajutorul medical necesar. Cazul se investigheaza, iar… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

