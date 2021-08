Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare meteo de ploi și intensificari ale vantului, pentru mai multe zone din țara. Avertizare meteo de ploi și vant intens, valabila pana joi, 3 iunie 2021, la ora 12.00, in mare parte din tara. In intervalul menționat, in regiunile…

- RAJA SA a activat Comandamentul pentru Situatii de Urgenta, in perioada 31 mai 2021, ora 10.00 ndash; 02 iunie 2021, ora 08.00.Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionari de tip cod portocaliu in zona costiera a judetului Constanta, cu ploi abundente si cantitati de apa ce vor depasi…

- Ploile continua in Neamț. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod portocaliu pentru 13 județe, intre care și Neamț. Fenomenele vizate sunt: „perioade de ploi abundente, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitați de apa ce vor depași local…

- Atentionare nowcasting Cod galben de averse si descarcari electrice emisa, marti, pentru localitatile din patru judete situate in regiunea Munteniei, transmite Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare COD GALBEN pentru judetul Neamt, de data aceasta fiind vizata doar zona de munte. Avertizarea este valabila in intervalul 20 mai, ora 10:00-21 mai, ora 10:00. “In intervalul menționat, in Muntenia, Banat, Crișana și in cea mai mare…

- Ca urmare a situatiei hidrometeorologice inregistrate in vestul tarii, precum si a prognozelor pentru perioada urmatoare, ministrul Barna Tanczos a avut marti o intalnire de lucru, la sediul ministerului, cu reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorogie, ai Administratiei Nationale ’’Apele…

- Vremea se anunța a fi instabila, duminica, in mai multe zone din țara. Deja in cursul dupa-amiezii a plouat și in Capitala. Mai multe județe din țara se afla, la aceasta ora, sub incidența unor atenționari nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN, transmise de catre specialiștii de la Administrația…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o prognoza speciala pentru București, de instabilitate atmosferica pana vineri seara. In intervalul miercuri ora 16.00 - vineri ora 21.00,...