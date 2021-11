FOTO: Un cioban care s-a pierdut de la o stână din Alba a fost găsit cu ajutorul unui câine de salvare și a unei drone FOTO: Un cioban care s-a pierdut de la o stana din Alba a fost gasit cu ajutorul unui caine de salvare și a unei drone Un barbat care a fost dat disparut a fost gasit de salvamontiștii din Alba, dupa mai bine de cinci ore de cautari. Potrivit reprezentaților Salvamont, barbatul era dat disparut de la o stana, din zona comunei Ponor. Barbatul a fost cautat de patru salvatori montani și un voluntar. La cautari a participat cainele de salvare […] Citește FOTO: Un cioban care s-a pierdut de la o stana din Alba a fost gasit cu ajutorul unui caine de salvare și a unei drone in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

