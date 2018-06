Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor din emisiunea TV "The Goldbergs", care este "i cantEre: "i compozitor, a fost gEsit mort, vineri, in San Fernando Valley. Jackson Odell a murit la frageda varstE de 20 de ani.

- Celebru model Kate Moss, 44 de ani, a socat cu aparitia sa total nepotrivita tinand cont de faptul ca picioarele sale sunt cuprinse de celulita si incredibil de inestetice. Rochia pe care a ales s-o poarte este total gresita deoarece ii scoate in evidenta toate defectele.

- Celebrul cantareț Gheorghe Gheorghiu are cu ce se mandri. Fiica sa, Andra Ștefania, este plecata in Statele Unite de mai bine de 20 de ani, tanara s-a intors in țara pentru o scurta vacanța și a fost surprinsa alaturi de tatal ei la o petrecere mondena.

- Nunta mare astazi in showbiz. Unul dintre cei mai tari artisti din Romania este nas la o super nunta. Ionut Dolanescu, pentru ca despre el este vorba, cununa astazi o tanara pereche care isi uneste destinul.

- Celebrul DJ Tim Bergling, cunoscut drept Avicii, a murit astazi in Oman, la doar 28 de ani, potrivit Variety. „Cu durere profunda anuntam decesul lui Tim Bergling, cunoscut drept Avicii”, potrivit declaratiei provenita de la reprezentantul artistului. „Acesta a fost gasit mort in Muscat,…

- Starul hollywoodian Brad Pitt ar avea o relatie cu profesorul universitar si arhitecta americana Neri Oxman, de la Massachusetts Institute of Technology, care seamana destul de mult cu viitoarea sa fosta sotie, actrita Angelina Jolie, potrivit people.com.

- Celebrul protocol de cooperare intre Parchetul General si SRI a fost atat de secret, ca stia toata lumea de el. Toata lumea e un fel de a spune, dar stiau o gramada de procurori, judecatori, politicieni. Acum, insusi Traian Basescu...

- Celebrul actor Florin Zamfirescu a fost pensionat cu forța chiar de managerul Teatrului Odeon, Dorina Lazar. Ultima piesa al carei protagonist a fost Zamfirescu a fost „Marchizul”, ce s-a jucat in urma cu doar cateva zile.