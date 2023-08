Un camion incarcat, cantarind in total circa 30 de tone, s-a scufundat in asfaltul care s-a rupt sub greutatea lui, in parcarea pietei din orasul Cisnadiei, din cauza ca a cedat una din traversele de beton ale acelui loc, a informat primarul Gheorghe Huja.

Dupa ce au aparut in spatiul public imaginile cu camionul cu rotile din spate scufundate in groapa din asfalt, primarul a declarat jurnalistilor ca nu avea cum sa prevada acest incident, conform Agerpres.

"In zona respectiva este parcarea pietei. Parcarea s-a construit peste rau, cu traverse de beton, iar in momentul in care camionul,…