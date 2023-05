Stiri pe aceeasi tema

- 16 Mai 2023 Comunicat de presa privind inceperea derularii proiectului „Creșterea competitivitații firmei PROMOSTORE DESIGN SRL” Societatea PROMOSTORE DESIGN SRL, identificata prin CUI 30359953 , numar de ordine in Registrul Comertului J39/305/2012, cu sediul in Mun. Focsani, Str. Calea Moldovei, nr.…

- Luni, sala de festivitați a Colegiului Național „Unirea‟ din Focșani a gazduit un concurs de public speaking (vorbit in public) inițiat de focșaneanca Simona Șunel, director HR la o firma din București. Ajuns la cea de-a doua ediție, acest concurs urmarește dezvoltarea abilitaților tinerilor de a vorbi…

- Compania de Utilitați Publice (CUP) SA Focșani, furnizor al serviciilor de apa și canalizare in județul Vrancea, figureaza in a doua jumatate a ierarhiei tarifelor publicate de ANRSC in privința producerii, transportului și distribuirii apei potabile. Astfel, in clasamentul prețurilor practicate de…

- In zilele de 4 și 5 martie, la Pensiunea Margo din localitatea Lilieci, județul Bacau, s-a desfașurat concursul de șah Cupa Margo De Primavara 2023. La aceasta intrecere au luat startul 109 șahiști seniori și juniori legitimați la mai multe cluburi din Romania (ACS Regional De Șah Nord-Est Bacau, CSM…

- Vrancea are mulți tineri talentați, iar unul dintre ei este Alexandru Isac, elev in clasa a XI-a C la Colegiul Național „Unirea‟ Focșani. Membru al echipei de robotica Brickbot CNU, adolescentul s-a facut remarcat in cadrul sezonului de anul acesta al competiției de robotica BRD FIRST Tech Challenge…

- Astazi, in sala de spectacol a Cinematografului ,,Balada” din Focșani a avut loc simpozionul aniversar organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Anghel Saligny” al județului Vrancea, cu prilejul Zilei Internaționale a Protecției Civile, sarbatorita și in Romania. Pompierii au marcat…